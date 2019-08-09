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Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 09:44
Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Високий рівень пожежної небезпеки утримається сьогодні у чотирьох областях

В Україні 9 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, пожежна небезпека 5 класу утримається сьогодні у чотирьох областях.

"За даними Укргідрометцентру, 9 серпня у Хмельницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні протягом дня у більшості регіонів України очікуються дощі.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні очікується спекотна погода, вдень повітря прогріється до +27 градусів. Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про різкі перепади температури у столиці. Зокрема, 13 серпня у столиці очікується спека до +35 градусів. 

Відзначимо, через сильні зливи і дощі, які накрили Україну вчора, 8 серпня, по всій країні знеструмлені понад 200 населених пунктів. Крім того, через негоду в Україні загинула одна людина, ще одна - травмована.

Завтра Україну накриють спека та дощі У Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки
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