Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

На юге и в Днепропетровской области ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в отдельных областях Украины завтра, 20 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации синоптиков, завтра на юге Украины, а также в Днепропетровской области ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине ожидается гроза, а также шквалы до 20 м/с. Кроме того, сегодня ожидается гроза и в столице.

В общем сегодня по Украине, как сообщали синоптики, теплая, но дождливая погода. На юге - до +31, на остальной территории страны сохранится температура до +27.