Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 19 липня

В Україні очікуються грози та шквали

В Україні сьогодні, 19 липня 2018 року, очікуються грози, місцями шквали. Про це повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією вітчизняних синоптиків 19 липня грози, а місцями і шквали у 15-20 м/с очікуються на сході в Україні, а також у південних областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні буде тепла та дощова погода. Стовпчики термометрів вдень максимально підніматимуться до +31 градусу.

Зокрема, у західних областях, на півночі, сході та у центрі сьогодні очікується до +27, на півдні сьогодні буде ще тепліше - до +31, а у Криму - до +28.