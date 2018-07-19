Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

На півдні та у Дніпропетровській області очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в окремих областях України завтра, 20 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією синоптиків, завтра на півдні Україна, а також у Дніпропетровській області очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні очікується гроза, а також шквали до 20 м/с. Крім того, гроза сьогодні очікується й у столиці.

Загалом сьогодні по Україні, як повідомляли синоптики, тепла, проте дощова погода. На півдні - до +31, на решті території країни утримуватиметься температура до +27.