Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Пожароопасность 5 класса сохранится в Украине 10-12 июля

В Украине, 10-12 июля текущего года, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, синоптики предупреждают, что пожароопасность 5 класса сохранится в указанный период в большинстве районов южных, восточных областей Украины. Также такой уровень пожарной опасности ожидается в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, в большинстве районов Черкасской, Сумской, Житомирской, а также Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, высокая пожарная опасность - 4 класс - ожидается до 12 июля в Киеве и области. Вместе с тем, местами ожидается и поднятие до 5 класса.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 июля, в Украине ожидается до +33 градусов тепла.