Погода на сегодня: на западе и в центре Украины ожидаются дожди, температура до +33

Новости Общество 10.07.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (РБК-Украина)
Фото: в Украине без осадков (РБК-Украина)

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 10 июля 2018 года на территории Украины преимущественно без осадков, только на западе и местами в центре ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +22 до +28. На севере без осадков, днем от +26 до +28, в центральной частим местами ожидаются дожди, температура от +26 до +28. На востоке дневная температура от +31 до +33. На юге днем от +27 до +33, в Крыму до +33 и без осадков.

Погода на сегодня: на западе и в центре Украины ожидаются дожди, температура до +33

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +15 до +17.

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Теги:  Гидрометцентр,  дожди  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС