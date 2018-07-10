Погода на сегодня: на западе и в центре Украины ожидаются дожди, температура до +33

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 10 июля 2018 года на территории Украины преимущественно без осадков, только на западе и местами в центре ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +22 до +28. На севере без осадков, днем от +26 до +28, в центральной частим местами ожидаются дожди, температура от +26 до +28. На востоке дневная температура от +31 до +33. На юге днем от +27 до +33, в Крыму до +33 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +15 до +17.