Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Пожежна небезпека 5 класу утримуватиметься в Україні 10-12 липня

В Україні, 10-12 липня поточного року, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 клас. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, синоптики попереджають, що пожежна небезпека 5 класу утримуватиметься у вказаний період у більшості районів південних, східних областей України. Також такий рівень пожежної небезпеки очікується у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, у більшості районів Черкаській, Сумській, Житомирській, а також Волинській, Хмельницькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Крім того, висока пожежна небезпека - 4 клас - очікується до 12 липня у Києві та області. Разом з тим, місцями очікується і підняття до 5 класу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 липня, в Україні очікується до +33 градусів тепла.