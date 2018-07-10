Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

Новини Суспільство 10.07.2018 - 11:48
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека 5 класу утримуватиметься в Україні 10-12 липня

В Україні, 10-12 липня поточного року, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 клас. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, синоптики попереджають, що пожежна небезпека 5 класу утримуватиметься у вказаний період у більшості районів південних, східних областей України. Також такий рівень пожежної небезпеки очікується у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, у більшості районів Черкаській, Сумській, Житомирській, а також Волинській, Хмельницькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Крім того, висока пожежна небезпека - 4 клас - очікується до 12 липня у Києві та області. Разом з тим, місцями очікується і підняття до 5 класу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 липня, в Україні очікується до +33 градусів тепла.

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Теги:  ДСНС,  пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС