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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах сегодня в Украине

НовостиОбщество    07.07.2018 - 08:44
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во многих областях Украины сегодня и завтра ожидаются грозы и шквалы 15-20 м / с

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 7 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, грозы и шквалы 15-20 м / с ожидаются 7 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем ​​и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

Напомним, украинские синоптики ранее предупреждали о подъеме уровней воды в реках Украины 8-9 июля 2018 года.

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Теги публикации: ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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