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Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні на вихідних

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 11:29
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській та Черкаській областях очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 7-9 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Повідомляється, що з 7 по 9 липня в Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також у ці дні в Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, синоптики попереджають про грози та шквали в Україні сьогодні. Зокрема, грози та шквали 15-20 м / с очікуються 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Синоптики попереджають про грози та шквали сьогодні в Україні Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води в річках України
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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