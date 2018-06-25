В частности, высокая пожарная опасность ожидается в Киевской области

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 28 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в период с 25 по 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, а 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Высокая (4 класса) пожарная опасность ожидается сегодня, 25 июня 2018 года, в Киевской области: в районе Борисполя, Яготина, Фастова и Мироновки.

"26-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня и Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 июня 2018 года, на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +27.