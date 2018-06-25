Зокрема, висока пожежна небезпека очікується у Київській області

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні до 28 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, у період з 25 по 27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, а 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Висока (4 класу) пожежна небезпека очікується сьогодні, 25 червня 2018 року, у Київській області: в районі Борисполя, Яготина, Фастова та Миронівки.

"26-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина, 26-27 червня і Фастова надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 червня 2018 року, на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +27.