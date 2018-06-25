Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +27

В Киеве днем от +21 до +23

Погода на сегодня: 25 июня 2018 года на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам украинских синоптиков, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем составит от +19 до +23. На севере днем от +21 до +22, в центральной части от +21 до +23. На востоке без осадков, дневная температура от +23 до +26. На юге днем от +23 до +27, в Крыму до +26.

В Киеве 25 июня без осадков, температура воздуха ночью составит от +9 до +11, днем воздух прогреется до +23.