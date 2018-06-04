Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 5 июня

5 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине завтра, 5 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинских синоптиков, сегодня, 4 июня 2018 года, в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 июня 2018 года, на юге и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура поднимется до +28.