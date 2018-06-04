Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 5 червня

5 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні завтра, 5 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"5 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними українських синоптиків, сьогодні, 4 червня 2018 року, в Україні крім більшості районів Карпатського регіону утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 червня 2018 року, на півдні та сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура підніметься до +28.