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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +28

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 08:12
Фото: в Україні переважно без опадів (Pixabey)
Фото: в Україні переважно без опадів (Pixabey)

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 4 червня 2018 року на півдні та сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході істотних опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +24 до +28. На півночі теж без опадів, вдень від +25 до +28, у центральній частині від +25 до +28. На сході країни пройдуть дощі з грозами, денна температура від +25 до +27, а на півдні теж очікуються дощі, вдень від +24 до +28, у Криму до +28.

Фото: прогноз погоди на 4 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +14 до +16. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві без опадів.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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