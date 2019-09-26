Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине 26 сентября ухудшится, ожидаются заморозки до -3. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как сообщается, сегодня ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

Напомним, по прогнозу синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня западную часть Украины накроют дожди. Вместе с тем, ухудшится погода на юге, а именно в Херсонской и Николаевской областях. В Черниговской и Сумской областях также дожди и температура воздуха днем +13+15.

Однако, на востоке, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, сегодня переменная облачность, дождей не будет. Также в Днепропетровской и Запорожской областях не будет осадков.

РБК-Украина писало, что по данным синоптика Наталки Диденко, с сегодняшнего дня в Украину возвращается тепло. Она отмечает, что, пока что, заморозки отступают.

Отметим, что в Киеве сегодня дождь, температура воздуха днем достигнет +13. Утро в столице облачное, но дождя пока нет.