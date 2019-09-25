ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик рассказала, когда заморозки начнут отступать

Новости » Общество    25.09.2019 - 13:40
Синоптик рассказала, когда заморозки начнут отступать
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине с завтрашнего дня потеплеет

Погода в Украине 26 сентября резко изменится, заморозки отступают. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Диденко сообщает, что завтра в западных и северных областях, а также в Винницкой области будут осадки. Однако, в восточной части, большинстве центральных областей и юге удержится сухая погода. Температура воздуха днем достигнет +14+20, в северных областях - +10+15.

"Заморозки отступают. Пока что", - сообщила синоптик.

Синоптик рассказала, когда заморозки начнут отступатьФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

По данным синоптика, в Киеве завтра дождь, температура воздуха днем достигнет +13.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали, что погода завтра ухудшится, в восточных областях ожидаются заморозки до -3. Ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

Отметим, что сегодня в западных областях пройдут дожди. Во всех других областях осадки не ожидаются. В столице сегодня днем +14+16, дождей нет.

В Украине продолжает удерживаться пожарная опасность Синоптики сообщили о заморозках в Украине
Новости Украины дождизаморозкиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь