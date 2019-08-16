Восток Украины накроют дожди

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дожди и грозы накроют Запорожскую и Донецкую области

Погода в Украине: 16 августа дожди и грозы накроют Запорожскую и Донецкую области, в Днепропетровской, Луганской и Харьковской ожидается переменная облачность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, в западных и северных областях сегодня переменная облачность, при этом в Черниговской области - дожди. Температура воздуха днем достигнет +20+29, ночью ожидается +14+16. В центре страны 16 августа переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +20+30, ночью ожидается +11+16.

На юге Украины сегодня без осадков, ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +26+30, ночью ожидается +15+19. В восточных областях переменная облачность, температура воздуха днем +26+30, ночью ожидается +14+19.

В Крыму в пятницу дожди с грозами. Температура воздуха днем +27+29, ночью ожидается +18+20.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +13+15.