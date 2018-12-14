Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ряді областей триває сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні станом на ранок 14 грудня в ряді областей тривають опади у вигляді снігу, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що тривають опади у вигляді невеликого снігу в Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

"Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця", - уточнили в ДСНС.

Крім того, в Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту функціонує 5 мобільних пунктів обігріву.

Також повідомляється, що бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання у 40 населених пунктах у двох областях (Чернігівська - 38, Кіровоградська - 2).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві 14 грудня очікується ожеледиця. У зв'язку з цим місцева влада закликає водіїв і пішоходів бути уважними.

Відзначимо, сьогодні в більшості регіонів країни очікується невеликий сніг, вночі в західних областях помірний сніг; тільки в східних регіонах та Приазов'ї, вдень і на півдні України без істотних опадів.