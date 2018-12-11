Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні місцями густий туман, дощі і сильний вітер

Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці у північних і центральних областях очікується туман, видимість становитиме 200-500 м; вдень у Приазов'ї пройде сильний дощ, на півдні пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, у північних та центральних областях місцями ожеледиця.

12-13 грудня теж очікується погіршення погоди - в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг. Також прогнозуються хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с та приріст снігового покриву 12-20 см.

Вночі 12 січня в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській областях сильні дощі. 13 грудня в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві найближчими днями очікуються хуртовини і до 18 см снігу.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, в Карпатах висота снігового покриву місцями вже досягає 35 див.