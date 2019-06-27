Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Погода в Украине сегодня, 27 июня, резко ухудшится, будут дожди и грозы в западных, северных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области днем будут грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

РБК-Украина писало, что сегодня дожди будут в западной, центральной и частично южной части страны. На востоке - солнечно, температура воздуха днем +31+33.

До этого, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину из Прибалтики идет циклон Otto, который принесет с собой дожди, грозы и другие метеорологические явления. Также в ГСЧС сообщали об ухудшение погоды в Украине в четверг, 27 июня. По прогнозу синоптиков, на юге страны ожидаются грозы и шквалы ветра. В Укргидрометцентре отметили, что непогода достигнет первого уровня опасности - желтого.