ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Новости » Общество    27.06.2019 - 09:18
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (unsplash.com)

В западной и центральной части страны ожидаются дожди

Погода в Украине сегодня, 27 июня, резко ухудшится, будут дожди и грозы в западных, северных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области днем будут грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

РБК-Украина писало, что сегодня дожди будут в западной, центральной и частично южной части страны. На востоке - солнечно, температура воздуха днем +31+33.

До этого, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину из Прибалтики идет циклон Otto, который принесет с собой дожди, грозы и другие метеорологические явления. Также в ГСЧС сообщали об ухудшение погоды в Украине в четверг, 27 июня. По прогнозу синоптиков, на юге страны ожидаются грозы и шквалы ветра. В Укргидрометцентре отметили, что непогода достигнет первого уровня опасности - желтого.

Сегодня Украину местами накроют дожди В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь