Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

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В західній та центральній частині країни очікуються дощі

Погода в Україні сьогодні, 27 червня, різко погіршиться, будуть дощі та грози у західних, північних та більшості центральних областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Зазначається, що у Києві та Київській області також вдень будуть грози, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

РБК-Україна писало, що сьогодні дощі будуть в західній, центральній та частково південній частині країни. На сході - сонячно, температура повітря вдень +31+33.

До цього, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україну з Балтії йде циклон Otto, який принесе з собою дощі, грози та інші метеорологічні явища. Також в ДСНС повідомляли про погіршення погоди в Україні у четвер, 27 червня. За прогнозом синоптиків, на півдні країни очікуються грози та шквали вітру. В Укргідрометцентрі зазначили, що негода досягне першого рівня небезпечності - жовтого.