Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

В понедельник, 29 апреля, в большинстве северных, центральных и западных областях страны ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сегодня в большинстве северных, центральных в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях ожидаются сильные дожди и грозы, местами возможны шквалы ветра 15-20 м/сек. Уровень опасности поднимется к "желтому".

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 29 апреля в Украине ожидаются грозы, температура воздуха в день поднимется до +22. Дожди с грозами прогнозируются во всех регионах страны, кроме Крыма.

В столице сегодня также пройдут грозовые дожди. Столбики термометра днем поднимутся до +13.

Ранее в ГСЧС предупреждали, что в ближайшие дни в Украине будет высокий уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области пожарная опасность достигнет 5 уровня.

Добавим, по прогнозам синоптиков с 29 апреля по 3 мая погода в Украине будет дождливой и прохладной, но в середине недели прогнозируется небольшое потепление и уменьшение количества осадков. В среднем по стране температура воздуха опустится до +11 градусов днем и до +5 градусов в ночное время.