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В Украине сегодня прогнозируются дожди с грозами

Новости » Общество    29.04.2019 - 10:00
В Украине сегодня прогнозируются дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди с грозами ожидаются почти по всей стране

Погода в Украине 29 апреля 2019 будет дождливой, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В восточных областях ожидается дожди с грозами, температура ожидается до +17 днем, ночью до +11. В центральных областях также осадки в виде дождя с грозами, температура до +18 днем, ночью до +11.

В южных областях слабые дожди с грозами, температура днем ожидается на уровне +22, ночью - +11. В Крыму переменная облачность, температура до +21 градусов.

В северных областях также дожди с грозами, днем ожидается до +15 градусов, ночью температура опустится до +13.

В западных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, днем до +18, ночью - +11.

В Украине сегодня прогнозируются дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 апреля пройдут дожди с грозами, днем от +11 до +13, ночью также до +13, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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