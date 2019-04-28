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Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности

Новости » Общество    28.04.2019 - 08:57
Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Почти на всей территории Украины будет преобладать высокая пожарная опасность

Погода в Украине в ближайшие дни будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Укргидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве и Киевской области сегодня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.  В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.

По данным "Гидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.

 

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