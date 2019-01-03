Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, через негоду можливі порушення електропостачання населених пунктів

В Україні 3-5 січня 2018 року очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 3 січня, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ожеледиця на дорогах, у західних областях - пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, за даними синоптиків завтра вдень, 4 січня, в Україні очікується сніг, місцями з дощем. Також завтра очікується посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї до 25 м/с, хуртовини, приріст снігового покриву становитиме 15-20 см.

"Протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ. Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через негоду можливі порушення електропостачання населених пунктів, руху транспорту, а також ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 січня 2019 року, в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень від -3 до +5.

Зазначимо, станом на 2 січня внаслідок сильних снігопадів більше 40 населених пунктів у Закарпатській області залишилися без електроенергії.