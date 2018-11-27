Погода на сьогодні: у Україні дощ з мокрим снігом, температура від -1 до +11

Фото: в Україні дощ з мокрим снігом (РБК-Україна)

У Києві вдень до +1

Погода на сьогодні: 27 листопада 2018 на всій території України очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +7, вночі від -2 до +6. На півночі теж очікується сніг, місцями, дощ, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. У центральній частині очікується дощ, місцями – мокрий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до +1.

На сході дощ, у Харківській, Донецькій та Луганській областях - мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до 0. На півдні дощ, температура вдень від +6 до +9, вночі від +1 до +3. У Криму теж дощ, вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4.

Фото: прогноз на 27 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 листопада пройде дощ з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.