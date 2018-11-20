Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні сьогодні, 20 листопада, у деяких областях очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та в Донецькій області місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Зазначимо, 20 листопада 2018 на сході та в Криму очікується сніг з дощем, на решті території - без опадів, температура повітря вдень від 0 до +9.

У столиці без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -4. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Як писав Styler, 20 листопада в більшості регіонів України очікується суха погода і невеликий мороз.

Також повідомлялося, що на дорогах Києва 20 листопада очікується ожеледиця.

У КМДА рекомендують водіям у разі ожеледиці дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами.