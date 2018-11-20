Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, температура до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +2, без опадів

Погода на сьогодні: 20 листопада 2018 на сході та в Криму очікується сніг з дощем, на решті території - без опадів, температура повітря вдень від 0 до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +7, вночі від -1 до -5.

На півночі сонячно і без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -2 до -5. У центральній частині також без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -4.

На сході очікуються дощі з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3;

На півдні сухо, температура вдень від +1 до +5, вночі від +1 до +3. У Криму вдень дощ, від +5 до +7, вночі від 3 до +5.

Фото: прогноз на 20 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -4. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.