На дорогах Києва завтра очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями

На дорогах Києва завтра, 20 листопада 2018 року, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, за даними синоптиків, 20 листопада на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Також зазначається, що завтра у Києві буде хмарно із проясненнями, опадів не очікується, вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень - від 0 до 2 градусів тепла

У КМДА рекомендують водіям у разі ожеледиці дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 19-20 листопада 2018 року очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

Додамо, на річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ.