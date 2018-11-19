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На дорогах Києва завтра очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 14:55
На дорогах Києва завтра очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями

На дорогах Києва завтра, 20 листопада 2018 року, очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, за даними синоптиків, 20 листопада на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Також зазначається, що завтра у Києві буде хмарно із проясненнями, опадів не очікується, вітер північно-східний  7-12 м/с. Температура вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень - від 0 до 2 градусів тепла

У КМДА рекомендують водіям у разі ожеледиці дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 19-20 листопада 2018 року очікується сніг та ожеледиця на дорогах

Додамо, на річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ

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