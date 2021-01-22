Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах

Фото: погода в Закарпатской области (РБК-Украина)

В пятницу, 22 января, в Карпатах существует угроза схождения лавин. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 января на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, 22 января в Закарпатской области будут идти дожди, однако на всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в стране поднимется до +1 +11 градусов, однако ночью в некоторых регионах все еще будут наблюдаться сильные морозы.

Также РБК-Украина писало, что в страну сегодня пришло потепление во все регионы. В южных, центральных и северных областях туман.

После потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.