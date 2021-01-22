Потепление до +11 и дождь в Закарпатской области: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 22 января, в Закарпатской области будут идти дожди, однако на всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в стране поднимется до +1 +11 градусов, однако ночью в некоторых регионах все еще будут наблюдаться морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +5 до +11 градусов, а ночью она будет в пределах -1 +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от +1 до +5, а ночью столбики термометров опустятся до -3 +1.

В восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +9, а ночью от -10 до 0.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от +2 до +5, а ночью от -5 до -1.

Напомним, погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.