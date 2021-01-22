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Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

Закарпатська область, П'ятниця 22 січня 2021 10:53
Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах
Фото: погода в Закарпатській області (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 22 січня, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 22 січня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні відомства.

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, 22 січня у Закарпатській області будуть йти дощі, однак на всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень в країні підніметься до +1 +11 градусів, однак вночі деяких регіонах все ще спостерігатимуться сильні морози.

Також РБК-Україна писало, що в країну сьогодні прийшло потепління у всі регіони. У південних, центральних і північних областях туман.

Після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

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