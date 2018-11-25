У Києві очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погоди очікується у найближчу годину

Синоптики попередили про можливість ожеледиці на дорогах та налипання мокрого снігу у Києві у неділю, 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, погіршення погоди у столиці очікується у найближчу годину та протримається до кінця поточної доби.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 листопада, протягом доби 26 листопада ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає жителів міста бути обережними пересуваючись містом та рекомендує дотримуватися правил під час ожеледиці.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків сьогодні, 25 листопада, в Україні опадів не очікується, але у північних регіонах країни можливий сніг. Також синоптики попереджали про можливий сніг з дощем у столиці.