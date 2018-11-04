Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня утром в столице сохранится туман, видимость 200-500 м

В Киеве утром, 4 ноября, синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, сегодня утром в столице сохранится туман, видимость 200-500 м. Отмечается, что сегодня будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура Киеве 12-14 градусов тепла.

Напомним, на следующей неделе в Украине ожидаются заморозки. Температура ниже нуля опустится уже в ночь на 4 ноября в восточных областях страны.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Украине 4 ноября ожидается небольшое потепление. При этом на востоке страны, особенно в ночное время, следует ожидать до -1 градуса.