Синоптики попереджають про туман в Києві

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

Сьогодні вранці в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м

В Києві вранці, 4 листопада, синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

В Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні вранці в столиці збережеться туман, видимість 200-500 м. Наголошується, що сьогодні буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура Києві 12-14 градусів тепла.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікуються заморозки. Температура опуститься нижче нуля вже в ніч на 4 листопада у східних областях країни.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Україні 4 листопада очікується невелике потепління. При цьому на сході країни, особливо в нічний час, слід очікувати до -1 градуса.