Синоптики предупреждают о туманах и гололеде на дорогах в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 28 января, будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Указано, что видимость на дорогах составит 200-500 метров.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м, в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в Закарпатской области местами небольшой дождь, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской области местами туман. "Укравтодор" предупреждал, что покрытие на дорогах государственного значения сухое, в Закарпатской области местами мокрое.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни принесет в страну осадки в виде дождя со снегом, которые будут сопровождать сильный ветер. Синоптики предупреждают Украинский быть осторожными и просят не парковать авто под старыми деревьями.