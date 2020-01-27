Синоптики попереджають про тумани та ожеледицю на дорогах в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що в Україні завтра, 28 січня, спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Вказано, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За прогнозами УкрГідрометцентру, вночі та вранці 28 січня в Україні, крім північного сходу, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні у Закарпатській області місцями невеликий дощ, в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській області місцями туман. "Укравтодор" попереджав, що покриття на дорогах державного значення сухе, в Закарпатській області місцями мокре.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні принесе в країну опади у вигляді дощу зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер. Синоптики застерігають українців бути обережними та просять не паркувати авто під старими деревами.