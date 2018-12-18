Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ночью температура воздуха опустится до -14 градусов мороза

В Украине завтра, 19 декабря 2018 года, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в южной части страны местами небольшой мокрый снег, в Приазовье и Крыму с дождем и слабый гололед. На остальной территории страны осадков не ожидается, вместе с тем, на дорогах местами сохранится гололедица.

"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем 3-8 градусов мороза, в южных и восточных областях ночью 5-10 градусов, днем 1-6 градусов мороза; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 2-4 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в среду, 19 декабря, по прогнозам синоптиков ожидается снижение температуры воздуха ночью до -11.

Кроме того, сообщалось, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря 2018 года. В частности, в Приазовье в течение вторника ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.