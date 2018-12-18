ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах України

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 16:39
Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі температура повітря опуститься до -14 градусів морозу

В Україна завтра, 19 грудня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра у південній частині країни місцями невеликий мокрий сніг, у Приазов'ї та Криму з дощем та слабка ожеледь. На іншій території країни опадів не очікується, разом з тим, на дорогах місцями утримається ожеледиця.

"Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 3-8 градусів морозу, у південних та східних областях вночі 5-10 градусів, вдень 1-6 градусів морозу; у Криму вночі близько 0 градусів, вдень 2-4 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в середу, 19 грудня, за прогнозами синоптиків очікується зниження температури повітря вночі до -11

Крім того, повідомлялося, що у Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня 2018 року. Зокрема, у Приазов'ї протягом вівторка очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики попередили про ожеледицю у Києві В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами країни
Новини України Гідрометцентрснег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся