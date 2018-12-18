Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю на дорогах України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі температура повітря опуститься до -14 градусів морозу

В Україна завтра, 19 грудня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра у південній частині країни місцями невеликий мокрий сніг, у Приазов'ї та Криму з дощем та слабка ожеледь. На іншій території країни опадів не очікується, разом з тим, на дорогах місцями утримається ожеледиця.

"Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 3-8 градусів морозу, у південних та східних областях вночі 5-10 градусів, вдень 1-6 градусів морозу; у Криму вночі близько 0 градусів, вдень 2-4 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в середу, 19 грудня, за прогнозами синоптиків очікується зниження температури повітря вночі до -11.

Крім того, повідомлялося, що у Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня 2018 року. Зокрема, у Приазов'ї протягом вівторка очікуються пориви вітру 15-20 м/с.