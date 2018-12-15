Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается

В Украине завтра, 16 декабря 2018 года, в западных областях ожидается снег, на дорогах страны - гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра на западе страны - снег, на юге Одесской области - небольшой дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается. На дорогах Украины завтра ожидается гололедица, ветер до 10 м/с.

"Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Киеве завтра существенных осадков не ожидается. Температура ночью может опуститься до -7 градусов мороза, днем от -3 до -5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 декабря в Карпатах выпало 40 см снега.

Как писало РБК-Украина, в Киеве с 15 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха, ожидается до -11 градусов мороза.