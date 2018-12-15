Висота снігового покриву в Карпатах досягла 40 см

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Сьогодні у Карпатах до 11 градусів морозу

Висота снігового покриву в Карпатах станом на 15 грудня 2018 року досягла 40 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на ранок 15 грудня на Сл Пожежевська температура повітря становить -10 градусів, пориви вітру до 10 м/с, хмарно, висота снігового покриву становить 15-40 см, сніг хуртовинний, стабільний.

Крім того, зазначається, що на Сл Плай -9,4 градуси морозу, пориви вітру до 12 м/с, туман, паморозь, висота снігового покриву становить 10 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -11,6 градусів. Висота снігового покриву становить 39 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 15 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах. За даними синоптиків, у столиці сьогодні очікується хмарна погода без істотних опадів, вітер до 10 м/с. Температура вдень від 2 до 4 градусів морозу.