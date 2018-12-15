Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра істотних опадів не очікується

В Україні завтра, 16 грудня 2018 року, у західних областях очікується сніг, на дорогах країни - ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра на заході країни - сніг, на півдні Одеської області - невеликий дощ, на решті території країни істотних опадів не очікується. На дорогах України завтра очікується ожеледиця, вітер до 10 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу; на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму вночі від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 0-5 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у Києві завтра істотних опадів не очікується. Температура вночі може опуститися до -7 градусів морозу, вдень від -3 до -5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 15 грудня у Карпатах випало 40 см снігу.

Як писало РБК-Україна, у Києві з 15 грудня очікується різке зниження температури повітря, очікується до -11 градусів морозу.