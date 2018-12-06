В Карпатах высота снежного покрова достигает 30 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Температура воздуха в Карпатах достигает -13 градусов мороза

В Карпатах по состоянию на утро 6 декабря 2018 года высота снежного покрова достигает 30 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по данным снеголавинных станций, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -11,6 градусов мороза, наблюдается незначительная облачность. Высота снежного покрова составляет 7-30 см, снег свежий, хорошо закреплен, лавиноопасно.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -9,8 градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, незначительная облачность. Высота снежного покрова составляет 1 см, снег старый, плотный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -13,6. Высота снежного покрова составляет 30 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 6 декабря ожидается ухудшение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

Также сообщалось, что в Киеве сегодня, 6 декабря 2018 года, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.