Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

6 декабря на дорогах будут сложные отложения гололеда и изморози

В Украине 6 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях ожидается туман, видимость 200-500 м. Кроме того, местами следует ожидать сложные отложения гололеда и изморози.

В Донецкой области синоптики прогнозируют местами сильные отложения гололеда и изморози. На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Киеве завтра, 6 декабря 2018 года, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. В столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов.

Как писал Styler, в Украине в четверг, 6 декабря, прогнозируется похолодание и осадки в виде снега, которые пройдут в восточных областях. Так, в западных областях, температура воздуха в ночное время в среднем составит до -13 градусов, а днем - до +1 градуса. На Севере ночью столбик термометра не будет опускаться ниже указателя до -3 градуса, а днем будет до +1 градуса. В восточных областях выпадет снег. Температура ночью до -4 градусов, а днем до +1 градуса.