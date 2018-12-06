Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Завтра вдень в Україні очікується від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла

В Україні завтра, 7 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними Укргідрометцентру, завтра на Лівобережжі очікується невеликий сніг, вранці та вдень в західних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території країни опадів не очікується.

"Вітер північно-західний (у західних областях - південний), 5-10 м/с. Температура вночі від -4 до -9 градусів морозу, в Карпатах від -10 до -15 градусів морозу, у східних, південних та Дніпропетровській областях від 0 до -5 градусів морозу, вдень в Україні від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 6 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см.

Як писало РБК-Україна, в Україні 6 грудня очікується погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях очікується туман, видимість 200-500 м.