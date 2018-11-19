Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ухудшение погодных условий в Украине ожидается 19-20 ноября

В Украине 19-20 ноября 2018 года ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 19 ноября, до конца суток на юге Украины ожидается сильный дождь и мокрый снег, на Прикарпатье - сильный снег; в южных и центральных областях налипание мокрого снега и гололед. Кроме того, в южной части Украины, в Крыму и Приазовье ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

"20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с; ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на реках Украины, 20-21 ноября 2018 года ожидается образование первичных ледовых явлений.

Как писало РБК-Украина, состояние покрытия на автодорогах - сухое, лишь в западных областях местами мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.