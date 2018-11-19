Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Погіршення погодних умов в Україні очікується 19-20 листопада

В Україні 19-20 листопада 2018 року очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 19 листопада, до кінця доби на півдні України очікується сильний дощ та мокрий сніг, на Прикарпатті - сильний сніг; у південних та центральних областях - налипання мокрого снігу та ожеледь. Крім того, у південній частині України, у Криму та Приазов'ї очікується пориви вітру до 20 м/с.

"20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та у Донецькій області місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ.

Як писало РБК-Україна наразі стан покриття на автодорогах - сухе, лише в західних областях місцями мокре. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.