ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 13:25
Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Погіршення погодних умов в Україні очікується 19-20 листопада

В Україні 19-20 листопада 2018 року очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 19 листопада, до кінця доби на півдні України очікується сильний дощ та мокрий сніг, на Прикарпатті - сильний сніг; у південних та центральних областях - налипання мокрого снігу та ожеледь. Крім того, у південній частині України, у Криму та Приазов'ї очікується пориви вітру до 20 м/с. 

"20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та у Донецькій області місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ

Як писало РБК-Україна наразі стан покриття на автодорогах - сухе, лише в західних областях місцями мокре. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, температура до +9 У Києві у другій половині дня очікується мокрий сніг та ожеледиця
Новини України ГідрометцентрснегДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся