Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Снег и гололедица в Украине ожидается 17 ноября

В Украине завтра, 17 ноября 2018 года, местами ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра ночью на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской области ожидается небольшой снег, днем в Приазовье и Крыму небольшой мокрый снег, местами с дождем, на остальной территории страны без осадков.

Кроме того, завтра на всей территории Украины, кроме запада, на дорогах ожидается гололедица.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части ночью и утром отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на Закарпатье до 8 градусов тепла; на юге страны в течение суток от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в Крыму 0-5 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Добавим, сегодня, 16 ноября 2018 года, на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9.